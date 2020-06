Nenê, do Fluminense, testa positivo para o novo coronavírus

O meia Nenê, do Fluminense, testou positivo para o novo coronavírus e vai desfalcar a equipe tricolor no retorno do Campeonato Carioca. Ele foi o único atleta do time que contraiu a doença.

A informação foi confirmada pelo próprio atleta em vídeo divulgado nas redes sociais. Nas imagens, ele agradece o apoio dos torcedores e informa que está bem e já não sente mais os sintomas da doença. "Obrigado a todos pelo carinho e preocupação! Se cuidem o vírus ainda está aí. Deus abençoe a todos", escreveu.

Leia Também Casares formaliza candidatura no São Paulo e tenta se afastar de Leco

O vírus foi detectado após um novo teste realizado no último sábado. A reportagem entrou em contato com o Fluminense, que inicialmente não queria divulgar o nome do atleta infectado, mas o clube informou que não vai se manifestar sobre o caso.

Com nove gols marcados em 13 jogos disputados, Nenê, de 38 anos, é o artilheiro do Fluminense na temporada. Ele deve ser substituído por Ganso. O time voltará a jogar pelo Estadual no domingo, diante do Volta Redonda.