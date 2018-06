Nenê e Militão são dúvida para jogo decisivo contra o Rosário Central

Após sentirem dores no sábado, Nenê e Militão não treinaram com bola no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, foram submetidos a exames e, apesar de não terem sido detectadas lesões, eles são dúvida do São Paulo para o duelo desta quarta contra o Rosário Central. Será definida a classificação para a 2ª fase da Copa Sul-Americana após o empate sem gols no jogo de ida na Argentina.

+ Nenê e Militão iniciam tratamento no São Paulo e serão reavaliados na segunda

Militão nem chegou a jogar no sábado. Sentiu dores na coxa direita ainda no aquecimento antes do empate por 2 a 2 com o Atlético-MG no Morumbi. Foi substituído por Anderson Martins na zaga. Já Nenê saiu no segundo tempo, também com desconforto na coxa direita.

Os dois iniciaram tratamento já no domingo e seguiram a programação da comissão técnica nesta segunda. Na terça, serão reavaliados mirando o duelo decisivo de quarta-feira.

Além deles, Aguirre também não poderá contar com Rodrigo Caio, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e que tem de cumprir suspensão por causa da expulsão na Argentina.

Everton também não jogará por não estar inscrito na primeira fase da Sul-Americana. Reforço contratado no mês passado, Gonzalo Carneio ainda não está garantido na lista de relacionados por estar em fase final de recuperação de uma pubalgia.