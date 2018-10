Na reapresentação do São Paulo, Nenê é poupado de treino com bola

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, de olho na partida contra o Vitória, sexta-feira, em Salvador, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, estiveram os reservas e alguns garotos da base para a atividade comandada por Diego Aguirre. Apesar de ter entrado no decorrer do último jogo, o empate em 0 a 0 com o Atlético-PR, o meia Nenê acabou poupado do trabalho no gramado e ficou no Reffis fazendo recondicionamento físico.

Ele e Jucilei foram sacados da formação titular no sábado, numa tentativa do treinador de encontrar uma nova forma para a equipe jogar, mas o desempenho coletivo não foi o esperado. Aliás, o São Paulo melhorou após a entrada do camisa 10, no segundo tempo. Assim, é possível que ele volte a estar entre os 11 que iniciam o duelo contra o clube baiano.

Anderson Martins e Bruno Peres, que cumpriram suspensão contra os paranaenses, trabalharam normalmente, assim como Liziero e Tréllez, os outros reservas que, a exemplo de Nenê, entraram no time no jogo de sábado.

Sem vencer há seis rodadas (quatro empates e duas derrotas), o São Paulo permanece na quarta posição da tabela, com 53 pontos, apenas um à frente do Grêmio. A distância para o líder Palmeiras aumentou para nove pontos. Como o título parece já coisa do passado, o foco agora é assegurar uma vaga na próxima edição da Libertadores.