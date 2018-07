Nenê é poupado e nem viaja com o Vasco para enfrentar o Tupi pela Série B

O Vasco não contará com o meia Nenê na partida contra o Tupi neste sábado, às 16h30, em Juiz de Fora, pela 21ª rodada da Série B. O departamento médico do clube optou por poupá-lo de olho na sequência de jogos na competição.

Nenê não viajou com o restante do elenco nesta sexta-feira pela manhã. Ao chegar em Juiz de Fora, o técnico Jorginho comandou um treino na academia com o intuito de recuperar fisicamente os jogadores que estiveram em campo na derrota para o Santos por 3 a 1, quarta-feira, na Vila Belmiro, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na sequência, realizou um trabalho técnico no gramado para fazer os últimos ajustes antes da partida. Jorginho tratou de esquecer do tropeço e relembrou que o time bateu o Tupi no primeiro turno com uma vitória por 1 a 0.

"O Tupi dificultou bastante a nossa vida no Rio de Janeiro. É um time relativamente alto, com uma marcação muito forte e bom na bola parada. Estaremos atentos, mas buscaremos fazer o nosso jogo", analisou.