Nenê elogia Marcão e aprova possível efetivação do interino no Fluminense

Se depender do meia Nenê, a diretoria do Fluminense não precisa correr para contratar um novo treinador, após a demissão de Oswaldo de Oliveira. Segundo o experiente meia, o auxiliar Marcão, que dirigiu o time na vitória sobre o Grêmio, domingo, teria condições de se tornar o técnico da equipe.

"O Marcão estava ali do outro lado até pouco tempo. É um cara aberto, bacana, conversa com todo mundo, pergunta se está tudo bem, em ordem, sempre conversa com os meninos. Isso é muito importante, é um ídolo do clube e tem essas preocupações com os jogadores, ama o clube e quer vencer. A gente vê isso no dia a dia", afirmou Nenê, de 38 anos.

O jogador revelou como foi a preleção de Marcão antes do jogo com o Grêmio. "Ele bateu um papo com a gente, perguntou se estávamos confortáveis, cada um em suas posições e pediu para resgatar um pouco do que a gente estava tendo já durante o ano, do time com a bola. Ofensivamente, poder usar essa arma que a gente tem, pois o time tem qualidade, além do trabalho que o Diniz fez durante todo o ano e que ele acha muito produtivo."

O meia também comentou as mudanças táticas que alteraram seu posicionamento em campo. "Antes tinha mais liberdade ali na frente, para me aproximar no meio-campo. Ter três jogadores de qualidade na frente facilita bastante. As jogadas de ataque foram bem produtivas e espero que a gente possa continuar se entrosando e pegando mais confiança."

Um dos líderes do time, Nenê aproveitou para falar do clássico com o Botafogo, domingo, às 16 horas, no Engenhão. "É mais uma final. Clássico é um jogo especial, então, temos que estar ainda mais focados para continuar fazendo um bom trabalho e dar continuidade à boa sequência. Não estava acontecendo, estávamos oscilando muito. Conseguimos fazer dois jogos bons e espero que a gente continue mantendo essa dinâmica, focados nos treinamentos, fazendo o necessário para chegar nesse jogo de domingo e conquistar três pontos importantes."

Os jogadores do Fluminense se reapresentaram neste terça-feira à tarde e fizeram um treino leve para iniciar a semana de treinamento para o clássico do fim de semana. O time é o 16º colocado do Brasileirão com 22 pontos.