Nenê exalta recuperação do Fluminense e define: 'O time foi guerreiro'

Nenê voltou a ser decisivo para o Fluminense. O meia marcou dois gols na vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. O triunfo quebrou uma série negativa de três tropeços consecutivos do clube carioca no Brasileirão, fato destacado pelo veterano.

"A gente estava em uma dinâmica muito boa. Tivemos dois jogos difíceis, demos uma vacilada em um tempo em cada jogo. Nós precisávamos buscar esses pontos perdidos e recuperar essa dinâmica de vitórias e conseguimos", comentou o jogador.

Leia Também Ceará aproveita atuação apagada de Gabigol e surpreende Flamengo no Castelão

Nenê também quebrou uma série negativa pessoal. O jogador não marcava desde a derrota para o Red Bull Bragantino na quarta rodada do Brasileirão. Agora, chegou ao quinto gol, sendo um dos artilheiros da competição.

"O time está concentrado, foi guerreiro, competitivo, então o time está de parabéns. Em casa, temos que fazer a nossa parte. Esse resultado será importante para a sequência da competição", completou o atleta.

A vitória colocou o Fluminense na briga por uma vaga na Copa Libertadores. O time carioca chegou aos 14 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento e encostando nos seis primeiros colocados.