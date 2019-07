Nenê faz 1º treinamento pelo Fluminense e Luciano se reapresenta

Depois de ter sido oficialmente apresentado na noite de segunda-feira, no Maracanã, como mais novo reforço do Fluminense, o meia Nenê fez na tarde desta terça, no CT Pedro Antônio, no Rio, o seu primeiro treino como jogador do time carioca. A atividade também ficou marcada pela presença do atacante Luciano, que se reapresentou ao clube, mas está próximo de dar adeus às Laranjeiras - ele tem negociações avançadas com o Atlético-MG e deve ser anunciado nos próximos dias pela equipe de Belo Horizonte.

Aos 37 anos de idade, Nenê rescindiu na última sexta-feira o contrato que tinha com o São Paulo e nesta segunda assinou um acordo para defender o Flu até o fim de 2020. Em boas condições físicas, ele só depende agora de sua regularização do seu contrato junto à CBF para poder ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Caso o nome de Nenê entre no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade até sexta-feira, dia em que o meio-campista completará 38 anos, o atleta poderá fazer a sua estreia com a camisa tricolor no sábado, data no clássico contra o Vasco, às 11 horas, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira, Nenê e Luciano participaram de um treino coletivo que contou com jogadores considerados reservas e com alguns atletas da base do clube. Já os que foram titulares no empate por 1 a 1 com o Ceará, na noite de segunda-feira, no Maracanã, pelo fechamento da 10ª rodada do Brasileirão, realizaram um trabalho regenerativo.

Nenê foi apresentado como reforço no estádio menos de uma hora antes do início do duelo com a equipe cearense. Na contramão do reforço, Luciano se reapresentou nesta terça-feira depois de ter sido liberado pelo Fluminense dos treinamentos realizados no último final de semana. Com seis partidas disputadas pela equipe tricolor no Brasileirão, o jogador não pode mais atuar, pois, se completar sete jogos, ficará impossibilitado de defender o Atlético-MG na competição.

Na noite da última segunda-feira, representantes do time mineiro e do Leganés, clube espanhol que detém os direitos econômicos do atacante, acertaram os últimos detalhes da negociação envolvendo o atleta, que poderá ser anunciado como reforço atleticano na mesma semana em que a equipe enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Independência, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O treinamento desta terça-feira foi fechado no Fluminense, mas vídeos e fotos publicados pelo clube em suas redes sociais mostraram que Nenê e Luciano participaram juntos da atividade com bola que marcou o início da preparação para o clássico com o Vasco. Os dois times estão empatados com nove pontos no Brasileirão e a equipe dirigida por Diniz está na 15ª posição, logo à frente dos vascaínos, por possuir melhor saldo de gols que o rival.