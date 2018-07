Nenê mantém vaga na Libertadores como objetivo do Vasco no Brasileirão

O Vasco deixou o gramado da Ilha do Retiro na última segunda-feira frustrado com o 1 a 1 diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo e depois de sair na frente no placar, o time carioca levou o empate na etapa final. Para o meia Nenê, porém, o resultado não muda os planos para o restante da competição.

"Me sinto frustrado pelo resultado, pois poderíamos ter ganhado o jogo. Não estivemos bem tecnicamente, mas poderíamos ter matado com as duas chances que criamos. Temos que saber que nosso objetivo é a Libertadores, como o nosso presidente sempre falou. Nosso time tem condições, acredito muito na equipe", declarou.

Mais do que o resultado, a atuação do Vasco decepcionou os jogadores e a torcida. Até porque a equipe vinha apresentando evolução sob o comando do técnico Zé Ricardo, o que não foi visto diante do Sport.

"A atitude diante do Sport não mostrou que a nossa ambição é conquistar uma vaga para a Libertadores. Em outros jogos, tivemos uma atuação melhor. Contra o Corinthians, o líder, estivemos bem, apresentamos um bom futebol, tivemos personalidade. Foi um pouco diferente contra o Sport. Tivemos dificuldades na saída de bola e na transição. Parecia que estávamos com um a menos na segunda etapa", considerou Nenê.

Nesta terça-feira pela manhã, o elenco vascaíno treinou ainda no Recife. Os jogadores que foram titulares contra o Sport fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante participou de uma intensa atividade física. À tarde, o time desembarcou no Rio, onde continuará a preparação para encarar a Chapecoense no sábado, em São Januário.