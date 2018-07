Nenê marca 2 gols, mas Paris Saint-Germain só empata Mesmo jogando em casa, o Paris Saint-Germain desperdiçou neste sábado a chance de assumir a liderança do Campeonato Francês. Debaixo de neve, a equipe apenas empatou com o Monaco, por 2 a 2, e chegou aos mesmos 31 pontos do líder Lille, que joga apenas neste domingo pela 18ª rodada.