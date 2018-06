Nenê marca de pênalti e São Paulo vence a terceira seguida no ano

O São Paulo teve uma atuação segura no primeiro tempo nesta quarta-feira diante do Bragantino e venceu a terceira seguida no ano. Com gol de Nenê, de pênalti, o time ganhou mais três pontos no Paulistão e segue na liderança do Grupo B, com 10 pontos.

Após derrotar no sufoco o Madureira pela Copa do Brasil e o Botafogo-SP pelo Estadual, Dorival optou por uma formação mais ofensiva, com uma linha de quatro jogadores fazendo a articulação no meio-campo. A estratégia deu certo e o time conseguiu acertar mais triangulações e chegar com mais perigo pelas pontas, principalmente no primeiro tempo.

+ TEMPO REAL - São Paulo 1 x 0 Bragantino

+ TABELA - Confira a classificação do Paulistão

O placar magro se explica em parte pelas boas atuações dos goleiros. Sidão e Alex Alves fizeram pelo menos duas defesas difíceis cada um. Após um primeiro tempo mais agressivo, o São Paulo voltou para a segunda etapa valorizando a posse de bola, e sentiu o Bragantino pressionar.

A partida marcou a estreia de Tréllez e o retorno de Hudson com a camisa do São Paulo. Os dois saíram do banco no segundo tempo e ajudaram a segurar a vitória na pressão visitantes.

O JOGO

O Bragantino não teve espaço para jogar nos primeiros minutos de jogo. Forte na marcação, principalmente nas saídas de bola do time do interior, o São Paulo dominou o início da partida e aos 4 minutos, após boa enfiada de Diego Souza para Nenê, o camisa 7 foi derrubado por Ewerton na área e o juiz marcou pênalti. O próprio Nenê converteu, seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Bem posicionado, o time de Dorival acertava nas triangulações e trocava passes com agilidade no meio-campo. Cueva e Nenê eram os principais articuladores. Sem espaço, o Bragantino se fechou, apostando nos contra-ataques.

+ Sidão exalta 3º jogo seguido sem tomar gols e pede paciência a são-paulinos

+ MP pedirá prisão de quatro integrantes da Mancha Alviverde após briga

Ao 28, Jucilei lancou para Marcos Guilherme na cara do gol, mas Alex Alves fez grande defesa. Pouco depois, Cueva cobrou falta direto na meta dos visitantes, mas o goleiro estava atento e espalmou para fora.

No segundo tempo, o São Paulo valorizou a posse de bola e sentiu o Bragantino pressionar. Sidão brilhou duas vezes e o Bragantino desperdiçou pelo menos três boas oportunidades.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 1 X 0 Bragantino

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei; Petros, Nenê (Hudson), Marcos Guilherme e Cueva (Brenner); Diego Souza (Tréllez). Técnico: Dorival Junior.

Bragantino: Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Evandro, Hélton Luiz (Bruno Sávio), William Schuster (Anderson Ligeiro) e Léo Jaime (Rafael Silva); Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

Gol: Nenê, aos 4 minutos do 1º tempo.

Cartões amarelos: Rodrigo Caio.

Público: 10.278

Renda: R$ 51.352,30

Juiz: Adriano de Assis Miranda.

Local: Morumbi.