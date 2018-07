Nenê marca no fim e Vasco vira sobre o Fluminense em São Januário

Com um gol de Nenê, aos 47 minutos do segundo tempo, o Vasco venceu o Fluminense por 3 a 2, neste sábado, em um duelo muito acirrado e emocionante pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que premiou a presença de mais de 20 mil torcedores no estádio de São Januário, no Rio. O dono da casa saiu na frente com Luis Fabiano, mas o visitante achou dois pênaltis e virou o placar no segundo tempo com Henrique Dourado. Só que o mandante correu atrás do prejuízo e empatou com Manga Escobar e depois fez o gol da vitória nos acréscimos.

Este clássico não acontecia em São Januário há 12 anos. Nesta temporada, o Vasco já tinha perdido duas vezes para o rival por 3 a 0 e agora se vingou diante da alucinada torcida vascaína. Após três jogos, os dois times cariocas têm seis pontos e brigam pelas primeiras posições.

O duelo começou muito truncado, com muitas faltas parando a bola no setor de meio de campo. O Vasco tinha os garotos Kelvin e Mateus Vital para fazer a movimentação, enquanto que o Fluminense esperava o mesmo de Gustavo Scarpa e Richarlison. Mas estes estavam mais fixos, um em cada lado do ataque, o que facilitava a marcação vascaína.

Aos 10 minutos, o jogo foi parado por causa de um drone sobre o gramado. Ele carregava uma bandeira com a letra C, em uma alusão ao rival tricolor que frequentou no passado a Série C do Brasileiro. A torcida gritava terceira divisão, mas o árbitro paulista Raphael Claus paralisou o jogo, como manda o regulamento. Durou um minuto. O clube alvinegro pode ser penalizado. Do lado de fora do estádio, antes do clássico, havia várias alusões semelhantes.

O Vasco tentava ir ao ataque com as inversões de lado, sempre à procura do atacante Luis Fabiano. A estratégia funcionou aos 25 minutos. Gilberto, do lado direito, fez o cruzamento e o centroavante tocou de cabeça só de raspão. Mas Yago Pikachu recuperou a bola pelo lado esquerdo e fez outro levantamento. Desta vez, Luis Fabiano se antecipou a Nogueira e testou bem no ângulo. Depois, o capitão foi comemorar junto à torcida.

O Fluminense demorou para chegar na frente. A sua melhor chance aconteceu aos 39 minutos, após escanteio e o desvio de cabeça de Nogueira na pequena área. A bola quicou no chão e depois bateu no travessão.

Não houve mudança para o segundo tempo. O Fluminense tentou impor mais velocidade e empurrar o rival para sua defesa. Aos 12 minutos, a história começou a mudar. Henrique Dourado tentou uma inversão de lado e a bola tocou no braço aberto de Jean: pênalti. Na cobrança, o centroavante deslocou o goleiro uruguaio Martin Silva, que caiu do lado esquerdo e a bola entrou no direito.

O meio de campo do Fluminense, à esta altura, participava mais do jogo. Aos 17 minutos, Wendel soltou uma bomba da intermediária e Martin Silva rebateu. Na sequência, Richarlison corria em velocidade quando foi atingido por Gilberto. Outro pênalti. Henrique Dourado cobrou de novo, desta vez do lado esquerdo do goleiro vascaíno. É o quinto gol do artilheiro do Brasileirão, seu sétimo pênalti convertido na temporada, na qual já fez 16 gols.

O técnico Milton Mendes já tinha colocado Nenê no lugar de Yago Pikachu e depois tentou mudar a postura do Vasco com Manga Escobar na vaga de Kelvin. A missão agora era buscar o empate. O treinador deu sorte. Aos 29 minutos, o colombiano empatou. Ele recebeu a bola no canto esquerdo da área, tirou do lado da marcação e chutou cruzado para as redes. Tudo igual.

Os últimos minutos foram emocionantes com o Vasco tentando impor o seu maior volume, enquanto que o Fluminense tentava explorar os contra-ataques. Mas o jogo estava aberto e tudo poderia acontecer. Saiu o gol vascaíno aos 47 minutos. Manga Escobar deu o drible em dois zagueiros e a bola sobrou para o chute cruzado de Nenê. Tudo acabado. E a torcida continuou festejando a vitória ainda por 15 minutos.

Na quarta rodada, o Vasco vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, no próximo sábado, a partir das 16 horas. O Fluminense volta a campo diante do Vitória, no mesmo dia, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio. Mas antes disso, nesta quarta-feira, recebe o Grêmio pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Na ida, o time gaúcho venceu por 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 x 2 FLUMINENSE

VASCO - Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Mateus Vital (Muriqui), Yago Pikachu (Nenê) e Kelvin (Manga Escobar); Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Lucas, Nogueira, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas (Marcos Junior) e Wendel; Gustavo Scarpa (Marquinho), Richarlison (Maranhão) e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Luis Fabiano, aos 25 minutos do primeiro tempo; Henrique Dourado (ambos de pênalti), aos 13 e aos 20, Manga Escobar, aos 29, e Nenê, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luis Fabiano e Jean (Vasco); Douglas e Marquinho (Fluminense).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA - R$ 700.560,00.

PÚBLICO - 19.082 pagantes (20.442 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).