Nenê passa por cirurgia após fratura facial no PSG O Paris Saint-Germain informou neste domingo que o atacante brasileiro Nenê foi submetido a uma cirurgia na noite do último sábado. Ele sofreu uma fratura facial durante a vitória por 1 a 0 diante do Reims, em casa, pelo Campeonato Francês. Não foi informado o tempo de afastamento do jogador.