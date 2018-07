Nenê pede 'concentração máxima' do Vasco para vencer o CRB na Copa do Brasil Ainda invicto na temporada, o Vasco é favorito para eliminar o CRB na Copa do Brasil, ainda mais por ter vencido o confronto de ida, em Maceió, por 1 a 0. A equipe carioca joga pelo empate nesta quarta-feira, na Copa do Brasil, mas não pode se deixar impressionar pela vantagem. Quem faz o alerta é o principal jogador do elenco, o meia Nenê.