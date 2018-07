Nenê pode ser o primeiro reforço do Santos para 2013

SANTOS - O meia Nenê, que joga atualmente no Paris Saint-Germain, pode ser o primeiro grande reforço do Santos para a próxima temporada. Fontes ligadas à diretoria do clube paulista confirmam a proposta feita ao jogador de 31 anos, que atuou pelo próprio alvinegro em 2003. O negócio pode ser concretizado amanhã quando Anderson Luiz de Carvalho, o Nenê, vai desembarcar no Brasil para passar as férias.

Hoje, o jogador divulgou um comunicado informando que não deve continuar no clube francês. Embora seu contrato seja válido até julho de 2013, Nenê pode assinar um pré-contrato no próximo mês com qualquer clube. "É uma decisão difícil, mas acho que chegou o momento de seguir um novo caminho em minha carreira", diz um trecho do comunicado. Nenê perdeu espaço no clube francês com as contratações de Ezequiel Lavezzi e Zlatan Ibrahimovic, além disso Lucas se apresenta em janeiro ao clube dirigido por Carlo Ancelotti. Os principais concorrentes do Santos para a contratação de Nenê são as equipes do Milan, Besiktas e Galatasaray, mas o jogador pretende voltar ao Brasil.

A passagem de Nenê pelo Paris Saint-Germain é marcada por grandes conquistas. Ídolo e artilheiro da última edição do Campeonato Francês, com 21 gols, Nenê chegou ao clube em 2010 após sucesso pelo Monaco. No Brasil, ele já jogou, além do Santos, no Paulista e Palmeiras.