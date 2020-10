Nenê reclama de postura recuada do Fluminense: 'Temos que parar de fazer isso'

Após o empate por 1 a 1 com o Botafogo no duelo matinal deste domingo da 13ª rodada do Brasileirão, o meia Nenê cobrou nova postura do Fluminense. Segundo o capitão, o time tricolor tem conseguido sair na frente em algumas ocasiões, mas se desconcentra em momentos do jogo e permite a recuperação dos adversários.

"Claro que a gente preferia sair com a vitória. Me sinto frustrado por a gente não ter ganho porque mais uma vez o time jogou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo nós baixamos muito a linha e acabamos tomando o gol em uma jogada de bola parada", explicou.

Descontente com o resultado, o experiente meia, artilheiro da equipe no ano, com 17 gols, avalia isso é um erro recorrente da equipe e que não pode mais acontecer.

"Acredito que no segundo tempo nós recuamos um pouco. É até natural quando está ganhando, mas não podemos deixar isso influenciar no nosso jogo. Temos que parar de fazer isso em alguns momentos do jogo, nos impor mais e buscar o segundo gol para confirmar a vitória", concluiu.

Com a igualdade, o Fluminense ficou na sexta colocação, com 18 pontos, perdeu a chance de se aproximar dos líderes e pode ser ultrapassado ao final da rodada, que será encerrada neste domingo, com mais seis partidas.