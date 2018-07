Nenê renova contrato para jogar a Série B e diz: 'Eu sou Vasco'

Principal jogador do Vasco na campanha que culminou com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Nenê assinou nesta quarta-feira a sua renovação com o clube de São Januário. Desejado pelo Atlético Mineiro, o veterano de 34 anos ganhou um contrato de três anos, até o fim da temporada 2018.

Por meio de sua página oficial no Facebook, o jogador, que está em Pinheiral (RJ) com o elenco do Vasco, fez um pronunciamento exaltando sua relação com o clube e a torcida vascaína.

"Na última temporada nós começamos uma grande história juntos. Eu me dediquei e me doei de todo o coração e força. No nosso combate vocês me apoiaram e me deram todo o carinho possível. Esse combate nos uniu de tal maneira, que vai muito além de uma temporada.

Através das dificuldades, criamos uma relação especial e isso é uma honra pra mim. Seremos sempre unidos. A Cruz de Malta estará sempre nas minhas veias. Eu sou Vasco", postou.

A renovação com o meia é tratada no Vasco como a principal contratação para 2016. O clube, por enquanto, acertou com apenas dois reforços: o lateral-direito Yago Pikashu (ex-Paysandu) e o volante Marcelo Mattos (ex-Vitória).