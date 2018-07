Nenê revela desejo de permanecer no Vasco para jogar Série B

Um dos raros motivos de orgulho da torcida do Vasco em 2015, o meia Nenê quer seguir no time carioca para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Com contrato até o fim de 2016, o jogador tem virado alvo de seguidos rumores sobre transferências para outros clubes nas últimas semanas.

Apesar disso, ele reafirma sua intenção de permanecer no Vasco. "Minha intenção é ficar, sou feliz no Vasco, mas no futebol a gente nunca sabe o dia de amanhã", disse o jogador, sem, contudo, descartar uma possível saída.

"Para falar a verdade ainda não pensei nisso, foi muito recente e muito triste ontem. Agora quero descansar um pouco a cabeça. Mas tenho a certeza de que dei o meu melhor pelo clube", declarou o meia, na noite de segunda-feira ao receber o prêmio de Craque da Galera do Brasileirão.

Nenê desembarcou no Vasco em agosto, no início do segundo turno, e correspondeu às expectativas da torcida, ao anotar nove gols, sendo decisivo em diversos jogos do time. Apesar do esforço do meia de 34 anos, a equipe de São Januário foi rebaixada na rodada final do Brasileirão, no fim de semana. Terminou o campeonato na 18ª e antepenúltima colocação da tabela.