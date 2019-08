Nenê se diz 'frustrado' com queda do Flu na Sul-Americana e já foca no Brasileirão

O Fluminense lutou até o último segundo, mas deu adeus à Copa Sul-Americana ao empatar com o Corinthians, por 1 a 1, diante de mais de 55 mil pessoas no Maracanã. Os jogadores da equipe carioca não esconderam a tristeza com a eliminação na fase de quartas de final.

"A gente tinha o sonho de conquistar esse título, que seria tão importante para a gente e para a torcida. Mas são coisas do futebol. É uma frustração muito grande, a torcida nos apoiando do início ao fim. A gente fica muito chateado", disse o meia Nenê, com semblante bastante abatido.

Autor do cruzamento que originou o gol de empate, marcado por Pablo Dyego aos 37 minutos do segundo tempo, Nenê acredita que o Fluminense demorou para atacar o Corinthians. "Acho que a gente ficou muito atrás no primeiro tempo, demoramos para atacar. Depois que sofremos o gol, saímos mais e jogador melhor", analisou o meia.

Agora, as atenções do Fluminense estão voltadas exclusivamente para o Brasileirão, onde o time está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 12 pontos. Na segunda-feira, o adversário será o lanterna Avaí, no Maracanã.

"Temos que levantar a cabeça para sair dessa situação no Brasileirão o mais rápido possível. O Fluminense não é um clube para brigar na parte debaixo da tabela", finalizou Nenê.