Nenê treina no campo, mas ainda é dúvida no Vasco

O torcedor do Vasco ganhou esperanças de ver Nenê de volta ao time, no fim de semana, mas ainda terá que aguardar pelo treino desta sexta-feira para saber se o meia terá condições de ser titular contra o Criciúma, no sábado, em São Januário, em rodada da Série B.

Na atividade realizada na manhã desta quinta-feira, Nenê foi a campo, treinou com bola, correu e até fez leve trabalho tático. No entanto, só participou do treino na parte final. Na maior parte do tempo, ficou aos cuidados da preparação física, no gramado ou no Caprres. O meia se recupera de um estiramento de grau 1.

Já o zagueiro Jomar nem subiu ao gramado nesta quinta. Ele só fez trabalhos no Caprres e tem chances remotas de voltar ao time no jogo de sábado. Sem o defensor e sem Nenê, o técnico Jorginho repetiu no coletivo a escalação testada na atividade de quarta, sem surpresas.

Se os dois jogadores ficarem mesmo de fora, o treinador deve escalar o Vasco com Martín Silva; Madson, Rodrigo, Rafael Marques e Julio Cesar; Diguinho, Andrezinho e Yago Pikachu; Jorge Henrique, Thalles e Éderson.

Praticamente confirmado entre os titulares, Éderson afirmou nesta quinta como será seu posicionamento em seu segundo jogo com a camisa do Vasco. "Vou jogar próximo ao Thalles. Nós dois, jogando próximos, podemos fazer uma jogada rápida e ter oportunidade para finalizar. Quando tiver com a bola, vou procurar jogar com ele e, sem a bola, recompor para não deixar o adversário sair com a bola", afirmou o atacante, que estreou com gol no fim de semana passado.