Nenê valoriza empate e diz que Fluminense vai seguir com 'estilo Fernando Diniz'

Corinthians e Fluminense fizeram um duelo bastante equilibrado na noite desta quinta-feira pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da igualdade sem gols, o meia Nenê enalteceu o empate conquistado pelo time carioca jogando fora de casa, ainda mais por ser na Arena Corinthians, onde o rival costuma ser muito forte.

"Sabíamos das dificuldades. O Corinthians é muito forte aqui dentro. Com o apoio da torcida, eles pressionam muito. Por isso, um empate aqui, mesmo sendo sem gols, é um resultado positivo", disse o meio-campista, que ainda completou dizendo que o Fluminense irá fazer jus ao fator casa na próxima rodada para avançar.

A partida da volta será no Maracanã, na próxima quinta-feira. "Claro que a gente queria vencer o jogo, fazer gol e sair com a vantagem. Mas não tomamos gol, o que também é importante, e vamos decidir na nossa casa. Lá sabemos da nossa força, teremos o apoio maciço da torcida e temos condições totais de avançar", disse o meio-campista.

Apesar da mudança de técnico, que aconteceu na segunda-feira, o meio-campista acredita que o estilo de jogo do antigo comandante irá ajudar e muito o Fluminense na sequência da Sul-Americana e também do Brasileirão. Fernando Diniz foi substituído por Oswaldo Oliveira, mas nesta quinta quem comandou o Flu foi o auxiliar Marcão.

"É complicado, é difícil para a gente essas trocas, pois criamos vínculos com os técnicos. Mas sabemos que o futebol é resultado e eles não estavam vindo. Agora estamos nas mãos do Oswaldo, que também é um excelente profissional e irá usar esse sistema de jogo a nosso favor para sairmos da zona de rebaixamento do Brasileirão e seguindo bem na Sul-Americana", comentou Nenê.

A estreia de Oswaldo Oliveira será justamente no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, na próxima quinta. Isso porque a partida entre Fluminense e Palmeiras, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, não será disputada neste final de semana - foi adiada para dia 10 de setembro.