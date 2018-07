Nenê vê vaga em aberto e pede São Paulo concentrado para volta contra o Atlético-PR

O meia são-paulino Nenê lamentou as chances perdidas pelo time tricolor na derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR nesta quarta e pediu concentração ao time para o duelo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no dia 19.

+ Defesa falha e São Paulo perde mais uma vez para o Atlético-PR na Arena

"No primeiro tempo, pecamos algumas vezes na saída de bola e na pressão que fazem, mas seguimos com nosso trabalho, sabíamos que poderíamos fazer gol", disse, na saída do gramado. "Tomamos o segundo gol, não esperávamos, mas não deixamos de acreditar. Fizemos um gol e poderíamos ter feito mais. A vaga está aberta ainda."

O jogador exaltou a mudança de postura do time durante o jogo. Após ser dominado no primeiro tempo, o São Paulo apostou em mais atletas no meio-campo para a segunda etapa e conseguiu esboçar uma pressão que acabou sendo tardia.

"Fomos muito bem na troca de esquema, destabilizamos o Atlético-PR assim. Fizemos mais jogadas de ataque e o gol dessa maneira. Temos muito a melhorar, mas estamos no caminho certo. Agora é concentrar para o jogo em casa para ganhar e nos classificarmos."