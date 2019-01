Neres diz que ficou sem reação ao marcar contra São Paulo e despista sobre futuro

O ex-são-paulino David Neres marcou o gol que garantiu a vitória do Ajax por 4 a 2 sobre o time tricolor neste sábado, em Orlando, pela Florida Cup. Ao término da partida, o jogador vestiu a camisa de sua antiga equipe e evitou comentar sobre uma possível transferência para o futebol chinês.

De acordo com o jornal holandês "De Telegraaf", há uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) do Guangzhou Evergrande, da China. "Tenho contrato com Ajax. Estou focado aqui e o futuro a Deus pertence. Não tem o que falar do futuro, mas sim do presente", disse.

Caso essa negociação seja confirmada, o São Paulo terá direito a uma parte da transação. O porcentual tricolor sobre o atacante é de 20% sobre uma venda futura, além de 3,5% do mecanismo de solidariedade. Ou seja, aproximadamente R$ 30 milhões cairiam na conta do clube do Morumbi se o martelo fosse batido e Neres trocasse a Holanda pela China.

O atacante também comentou sobre o sentimento de encontrar sua ex-equipe. "Deu para matar a saudade um pouquinho dos meus ex-companheiros e treinador", disse. "Na hora do gol, não sabia o que fazia, se comemorava ou não. Estou acostumado a fazer gol pelo São Paulo, não contra. Desejo toda sorte do mundo e que o Jardine possa fazer um grande trabalho no São Paulo. É um grande treinador. Que venham muitos títulos", acrescentou.

O São Paulo fechou a competição com duas derrotas. Na estreia, perdeu para o Eintracht Frankfurt por 2 a 1. O elenco agora volta ao Brasil e seguirá a preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O time receberá o Mirassol no próximo sábado, no Pacaembu.