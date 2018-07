Nervoso, São Paulo perde a cabeça e o jogo para o Sport no Recife

O São Paulo não conseguiu controlar seus nervos na derrota para o Sport por 2 a 0, na Arena Pernambuco. Terminou a partida com nove jogadores porque Ganso e Luis Fabiano foram expulsos – curiosamente, os dois estiveram envolvidos em negociações durante a semana. O técnico Juan Carlos Osorio também foi expulso.

O nervosismo do São Paulo não tira os méritos do Sport, que faz ótima campanha e conseguiu um lugar no G-4. Em casa, o time de Eduardo Baptista é praticamente imbatível. Foram sete vitórias e um empate.

O destaque negativo do jogo foi a arbitragem. O árbitro André Castro deixou de marcar o pênalti de Hudson em André no primeiro tempo – a falta foi claramente dentro da área, ele chegou a assinalar o pênalti, mas consultou o auxiliar e assinalou falta fora da área.

Mesmo atuando com três zagueiros (Toloi, Lucão e Edson Silva), o São Paulo foi vulnerável. Os problemas de posicionamento ficaram claros na hora do primeiro gol do Sport, quando Élber finalizou aos 33.

Outro problema do São Paulo foi a falta de finalização. A equipe teve boa posse de bola, movimentação razoável, mas chutou pouco. Aos 40, Pato preferiu o drible em vez do chute e deu chance para o goleiro Danilo Fernandes fazer uma grande defesa. O time sentiu falta de uma referência na área – o próprio Pato e Centurión eram poucos efetivos.

Osorio decidiu começar do zero no segundo tempo. Trocou Edson Silva por Luis Fabiano, desfez a formação com três zagueiros e colocou um centroavante para incomodar a zaga pernambucana.

O time ficou mais presente na área do rival, mas em nenhum momento mostrou força para empatar. Pelo contrário. Foi o Sport que esteve mais perto do gol nos contragolpes, principalmente com Marlone. Esse cenário ficou dramático – e irreversível – quando Ganso foi expulso aos 37 e Luis Fabiano, aos 40 minutos. O gol de Ferrugem, após boa jogada de André, aos 47 mostrou a distância entre as duas equipes no jogo.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 X 0 SÃO PAULO

SPORT: Danil Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel (Rodrigo Mancha), Diego Souza e (Régis); Élber (Ferrugem); Marlone e André. Técnico: Eduardo Baptista

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Rafael Toloi, Lucão e Edson Silva (Luis Fabiano); Thiago Mendes, Rodrigo Caio, Hudson (Boschilia); Ganos e Michel Bastos; Pato e Centurión (Reinaldo). Técnico: Juan Carlos Osorio

Gols: Élber, aos 33 minutos do primeiro tempo e Ferrugem, aos 47 do segundo tempo.

Árbitro: André Castro (GO)

Cartões amarelos: Renê, Ganso e Luis Fabiano

Cartões vermelhos: Ganso e Luis Fabiano

Público: 41994 pagantes

Local: Arena Pernambuco