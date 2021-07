Nesta elege Ronaldo como atacante mais difícil que enfrentou e elogia o 'genial' Thiago Silva

O ex-zagueiro Alessandro Nesta, ídolo do Milan, citou dois brasileiros em entrevista ao jornal Corriere della Serra. Entre diversos temas, o defensor multicampeão dentro de campo, elegeu Ronaldo Fenômeno como o atacante como o mais difícil que enfrentou e o zagueiro Thiago Silva como um dos melhores do mundo na posição atualmente, junto com Van Dijk e Sergio Ramos.

"Van Dijk: tem tudo, é sólido, forte pelo alto. Thiago Silva: rápido, técnico, genial. No Milan, como minha dupla, ele jogava sozinho, eu estava velho, acabado, e ele ia a dois mil por hora. Sergio Ramos: nunca houve ninguém com sua técnica", citou Nesta sobre os melhores da posição. Juntos, Thiago Silva e Nesta formaram a dupla de zaga do último título do Milan no Campeonato Italiano, em 2011.

Em outro ponto da entrevista, Nesta não titubeou em dizer qual era o atacante mais difícil que enfrentou. "Ronaldo Fenômeno. Marquei quase todos os bons, mas ele era uma loucura", relembrou. O ex-defensor teve a chance de enfrentar o centroavante brasileiro no futebol italiano quando ainda jogava pela Lazio; no Milan, apenas em partidas das Liga dos Campeões, antes do próprio Ronaldo ir para o time rubro-negro em 2008.

Na entrevista, Nesta também destacou o papel de 'paizão' de Carlo Ancelotti, destacando o quanto o treinador blinda o elenco dos times em que joga dos problemas externos; exaltou o papel de Pirlo no Milan vencedor da primeira década do século XXI, afirmando que era '80%' da equipe, e também exaltou a lealdade de Gattuso. Por fim, ainda rememorou que sonhava em ser jogador para atuar no estádio Olímpico, o maior de Roma.