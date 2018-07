Nesta renova com Milan e joga mais uma temporada O zagueiro Alessandro Nesta renovou nesta quarta-feira o seu contrato com o Milan para defender o atual campeão italiano por mais uma temporada. O clube de Milão confirmou o acerto com o jogador, que se encerrará no dia 30 de junho de 2012. O atual vínculo se encerrava ao término desta temporada.