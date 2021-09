Nestor lamenta 'falta de tranquilidade' do São Paulo em empate com o América-MG

O São Paulo jogou mal diante do América-MG no Morumbi, nesta quarta-feira, e não mereceu ir além de um empate. O 0 a 0 pelo Brasileirão frustrou os planos de o time subir na tabela e começar a sonhar com vaga na Copa Libertadores. Na visão do volante Rodrigo Nestor, o tropeço veio por causa da "falta de tranquilidade" apresentada em campo.

Mesmo diante de um adversário até então na zona de rebaixamento, o São Paulo quase não conseguiu se impor na partida. Pecou na criatividade, sentiu falta de um meia e agora tentará a reabilitação no sábado, novamente em casa, mas desta vez contra o líder Atlético-MG.

"Infelizmente não deu, a gente correu bastante, mas faltou tranquilidade para acertar o último passe e fazer o gol", avaliou Rodrigo Nestor, visivelmente chateado com o tropeço inesperado diante de um rival pior classificado.

Um triunfo levaria o São Paulo aos 28 pontos, na nona colocação, a cinco pontos do Fortaleza, atualmente fechando o G4. E a distância para o Corinthians, hoje o sexto colocado, fechando a faixa da fase prévia da competição continental, ficaria em somente dois pontos.

"A gente queria sair com os três pontos, sabíamos da importância desse duelo em casa. Estávamos com um jogo a menos e se o time ganhasse, ia pular algumas posições", lamentou o volante.

Apesar da falta de criatividade apresentada pelo São Paulo, mais uma vez o técnico Hernán Crespo abriu mão de contar com os serviços de Benítez. O meia argentino acabou preterido, ficando o tempo todo na reserva, mesmo com o treinador substituindo Gabriel Sara e Igor Gomes.

No sábado, o técnico contará com os retornos de Igor Vinícius na lateral-direita e com Léo para a defesa. Há a possibilidade de ele retomar o esquema com três defensores, liberando mais os alas e sacando um dos três volantes. Tiago Volpi reclamou com a defesa por tantas bolas que chegaram ao gol são-paulino e até bateu boca com o zagueiro Arboleda.