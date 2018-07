Netflix lançará série sobre rotina da Juventus em 2018

TURIM - O dia a dia de um jogador de futebol em um grande clube desperta a curiosidade de muitas pessoas. Pensando nisso, a Juventus anunciou nesta terça-feira (10) que a Netflix produzirá uma série de quatro episódios sobre a rotina de seus atletas.

+ Lesionado, Höwedes desfalcará a Juventus por cerca de um mês

A atração mostrará desde como são os treinamentos dos craques da Velha Senhora até o clima do vestiário antes de uma partida, com o objetivo de apresentar ao público uma perspectiva diferente da vida dentro do clube.

A Juventus é o primeiro time de futebol a protagonizar uma série produzida pela Netflix, e cada episódio terá cerca de uma hora de duração. "Um orgulho para a Juventus ser a primeira empresa de futebol a ser protagonista de uma série da Netflix. Colaborações deste tipo confirmam nossa paixão pela inovação, em todos os sentidos.

Estamos determinados a alcançar os torcedores da Juventus em todo o mundo e milhões de usuários da Netflix, que graças a esse documentário podem conhecer a Juventus de todos os ângulos", disse o coordenador de receitas do clube, Federico Palomba.

Já o vice-presidente de séries internacionais da Netflix, Erik Barmack, afirmou que está entusiasmado com a novidade. "A Netflix é a casa da narrativa apaixonada, e não há mais torcedores apaixonados do que os da Juventus. Estamos entusiasmados por ter acesso único e exclusivo a um dos mais importantes clubes do mundo", declarou.

A série tem previsão de lançamento para o início de 2018 e exibirá jogos e treinamentos da atual temporada. A Juventus ocupa a segunda colocação no Campeonato Italiano, com 19 pontos.