Netinho deve substituir Paulo Baier no Atlético-PR O técnico Leandro Niehues fez de tudo para esconder o time titular do Atlético-PR para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Palmeiras, na Arena da Baixada, mas não deve promover surpresas na escalação. Apesar do treino fechado desta terça, Netinho ficará com a vaga do suspenso Paulo Baier. Além disso, o time ainda deve ter duas novidades.