Neto admite que não deve continuar no Santos em 2015

O zagueiro Neto admitiu nesta quarta-feira que não deve continuar no Santos em 2015. Com contrato até o dia 31 de dezembro, ele revelou que ainda não foi procurado por nenhum dirigente santista para discutir uma eventual renovação e se prepara agora para buscar um novo clube.

Neto acredita que não foi perdoado pelo pênalti perdido na final do Paulistão, que definiu a derrota do Santos para o Ituano. Depois daquele erro, ele quase foi para o Fluminense, mas o negócio não deu certo. No segundo semestre, ficou muito tempo sem jogar, por conta de uma lombalgia e de um edema na coxa direita. Voltou recentemente, tendo sido titular nos últimos três jogos.

"Conversa teve após o Paulista, depois que perdemos e descartaram eu ficar", contou Neto, ao ser perguntado sobre uma possível negociação para renovar. "Em seguida, sofri uma lesão, fui um pouco encostado, mas pude voltar. Certamente, devo sair, a não se que a vontade de Deus seja outra. Saio do jeito que entrei. Nunca tive falhas, nunca fui expulso, não cometi pênalti. Só perdi o do Paulista e sobrou para mim. Se for para sair, sairei com cabeça erguida. Tenho certeza que deixei boa impressão."

O goleiro Vladimir, os zagueiros Rafael Caldeira, Vinícius Simon e Bruno Uvini, os volantes Renato e Lucas Otávio, os meias Pedro Castro e Lucas Crispim e os atacantes Rildo e Jorge Eduardo são os outros jogadores do elenco santista cujos contratos terminam no dia 31 de dezembro. De todos, apenas Vladimir tem boas possibilidades de renovar, por ser reserva imediato de Aranha.