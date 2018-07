Neto aposta que Atlético-PR irá para a Libertadores

Mesmo depois do empate em casa com o líder Fluminense, por 2 a 2, o goleiro Neto garantiu que o Atlético Paranaense tem boas condições de assegurar uma vaga na Copa Libertadores. A equipe está na sétima posição do Brasileirão com 47 pontos, um atrás do Botafogo, que hoje disputaria a competição sul-americana.

"Nosso sonho ainda está vivo. Ficamos um pouco longe dos primeiros colocados. Mas temos todas as condições de buscar os resultados nos demais jogos", avaliou o goleiro, que esteve presente na última convocação da seleção brasileira.

Sobre a partida contra o Fluminense, Neto disse que o Atlético Paranaense tinha condições de conquistar os três pontos. "Foi um jogo complicado. Jogamos com uma equipe forte, que também briga pelo titulo. Mas pelas circunstâncias da partida, por estarmos duas vezes na frente, perdemos dois pontos", garantiu.