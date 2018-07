Neto Baiano é a dúvida no Sport no jogo contra o Goiás Autor do gol da vitória contra o Botafogo, na última quarta-feira, em um chute de uma distância de 50 metros do goleiro Andrey, o atacante Neto Baiano é dúvida para o jogo deste domingo contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.