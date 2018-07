Neto Berola chega, mas Atlético-MG cede dois ao Vitória O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira a chegada do atacante Neto Berola, que estava no Vitória. Em compensação, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo cedeu dois jogadores por empréstimo ao clube baiano: os meias Evandro e Renan Oliveira. O primeiro, inclusive, já está relacionado para enfrentar o Atlético nesta quarta, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.