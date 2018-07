Neto Berola deixa o Atlético-MG e vai jogar em Dubai

Um dos xodós da torcida do Atlético Mineiro, o atacante Neto Berola não vai jogar o restante do Brasileirão pelo clube. Nesta segunda-feira, o jogador de 26 anos foi apresentado como novo reforço do Al Wasl Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, clube para o qual foi emprestado pelo período de um ano.

Na nova equipe, Neto Berola terá um treinador brasileiro, o ex-lateral direito Jorginho, que foi auxiliar de Dunga na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. Além disso, o ex-atleticano terá como companheiro de ataque Ricardo Oliveira, ex-São Paulo e Milan.

Berola se destacou com a camisa do Vitória, no Brasileirão de 2009, e se transferiu para o Atlético Mineiro em meados de 2010. Ele chegou a ser titular da equipe mineira em 2010 e 2011, mas perdeu espaço quando o elenco foi reforçado para a Libertadores 2011. No total, fez 150 jogos pelo clube.