Neto Berola se apresenta e já pensa em ser titular do Santos O atacante Neto Berola foi apresentado na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, como novo jogador do Santos e deixou claro que não pensa apenas em ser uma opção no banco de reservas. "Eu vim para jogar, seja no segundo tempo ou como titular. Vou dar o meu máximo para isso", disse o ex-atleta do Atlético-MG que estava emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes.