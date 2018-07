Neto Berola sofre entorse e vira problema no Atlético-MG Sempre útil com a sua velocidade no segundo tempo, Neto Berola pode desfalcar o Atlético Mineiro diante do Botafogo, domingo, no Engenhão, em jogo crucial na briga pelo vice-campeonato no Brasileirão. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida diante do Atlético-GO, no fim de semana, e está em tratamento na Cidade do Galo.