Neto Berola treina e fica à disposição do técnico Cuca O atacante Neto Berola vai reforçar o Atlético-MG no jogo desta quinta-feira, contra o Coritiba, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um entorse no tornozelo direito, o jogador havia ficado de fora do treino de terça na Cidade do Galo, mas voltou normalmente às atividades nesta quarta-feira, colocando-se à disposição do técnico Cuca.