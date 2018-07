Neto de Clodoaldo, Victor Santana assina contrato com o Santos

"Nem me fale. Foi uma coisa que eu ficava sonhando que um dia pudesse acontecer. E quando aconteceu foi emocionante demais", disse Clodoaldo. Victor é filho da primeira filha de ex-volante, Claudine, e desde os primeiros dias de vida ficou com o avô. O primeiro clube de Santana foi o Litoral, que Pelé fundou no bairro Aparecida em Santos, na década passada, e não existe mais.

Há três anos, Victor passou a integrar o Sub-15 do Santos e aos poucos foi trocando a posição de volante, com a qual o avô se consagrou e se tornou admirado mundialmente, pela zaga, em razão de ter ficado muito alto para atuar no meio de campo.

"Sou suspeito para falar, mas Victor é um zagueiro destro de muita técnica, joga de cabeça erguida e sai com a bola dominada. O estilo dele não lembra o meu, é diferente, porque eu era jogador mais de proteção na entrada da área", disse Clodoaldo.

O contrato de Santana é por três anos e no Santos ele se sente em casa porque o seu treinador é Pepinho, o filho de Pepe, e em outras categorias trabalham ex-jogadores do clube. Em janeiro, Santana foi reserva do time do Santos que disputou a Copinha Santana. Agora, seu plano e lutar por posição a partir do dia 9 de maio quando o Santos vai começar a disputar o Campeonato Paulista Sub-20.

"É muito gratificante assinar este contrato. Estou realizando um sonho. Só tenho a agradecer a todos e dizer que continuarei trabalhando firme. Teremos um ano cheio, com muitas competições. Quero ajudar meus companheiros, conquistar títulos e ser vencedor dentro do clube", disse.