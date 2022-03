Neto de Maradona e afilhado de Messi, filho de Agüero inicia treinos em clube na Argentina

Aposentado desde dezembro por conta de problemas cardíacos, Sergio Aguëro anunciou que seu filho, Benjamin Agüero, de 13 anos, começou a "seguir os passos de pai" no futebol. As expectativas para o jovem são altas, visto que também é afilhado de Lionel Messi e neto de Diego Maradona, que já havia afirmado que gostaria que Benjamin seguisse os passos da família dentro do futebol.

Desde que se aposentou, Agüero passou a realizar transmissões ao vivo em seu canal na Twitch, e foi por meio deste que revelou os detalhes do início da "carreira" de seu filho, ao mostrar registros de seus treinamentos nas categorias de base do Tigre, clube argentino da região de Victoria, província de Buenos Aires. O ex-atacante do Atlético de Madrid, Manchester City e Barcelona também contou que seu filho foi influenciado por um amigo.

"Benjamin começou a jogar. Já está crescido. Jogava no bairro, mas agora foi jogar por um time. Está no Tigre. Foi porque o seu melhor amigo foi para lá. Fez testes na semana passada e me mandou mensagem dizendo 'pai, fiquei'. Logo liguei para ele, o felicitei e disse 'terá todo este ano para entrar no ritmo e (ficar mais) depois, se realmente gostar'", afirmou Agüero.

Benjamin é fruto do relacionamento com Giannina Maradona e, tal qual o avô, Agüero já expressou que deseja que o futebol não se torne apenas um "hobby" ou diversão para o filho.

Benjamin Aguero fue a probarse a Tigre y quedó! pic.twitter.com/BqxFvw0qtl — JOTAPE ⭐️ (@Jpanfuso) March 2, 2022

"Sou bastante exigente e honesto sobre como joga. Se quer jogar e gosta, o bancarei e seguirmos. Se for só por hobby, não me terá (apoiando). O futebol, ser esportista, não é fácil. Nessa idade, se começa a cortar o estudo, estudar menos. Ele está contente, entusiasmado. Vamos ver, vamos levando", disse Aguëro em seu canal na "Twitch".

Atacante se afastou dos gramados no ano passado devido a problemas cardíacos. Com 33 anos, Agüero teve uma arritmia cardíaca detectada enquanto atuava pelo Barcelona e passar, em outubro. O anúncio de sua aposentadoria veio em dezembro.