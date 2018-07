Neto diz que Atlético-PR ainda pode ir à Libertadores

Com a derrota, o Atlético Paranaense permaneceu com 56 pontos, agora um atrás do quarto colocado Grêmio. "Eu acredito que, ganhando os dois próximos jogos, temos muita chance de entrar nessa vaga da Libertadores", apostou o goleiro, convocado para a seleção brasileira.

Sobre o resultado de sábado, Neto lamentou as chances desperdiçadas pelo Atlético Paranaense. "Nos demoramos para entrar um pouco no jogo. Mas a partir do momento que nós entramos, conseguimos dominar a partida. Tivemos duas ou três chances claras de gol, e não concluímos. São coisas que a gente tem que levar de aprendizado", finalizou.