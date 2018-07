Neto festeja estreia e vê Santos forte para estreia no Campeonato Paulista

SANTOS - Um dos reforços contratados pelo Santos para a temporada de 2013, o zagueiro Neto disputou o seu primeiro jogo com a camisa do clube na goleada por 4 a 0 sobre o Barueri, na noite da última quarta-feira, no Pacaembu. Após o duelo, o jogador festejou o seu desempenho e agora começa a projetar um bom início de trajetória pelo time como titular da zaga já a partir deste sábado, quando formará dupla com Durval diante do São Bernardo, fora de casa, na primeira rodada do Campeonato Paulista.

"Foi uma boa estreia e espero que o time continue assim no Paulistão. O Montillo e o Neymar, mesmo com pouco tempo juntos, já mostraram que estão entrosados e vão nos ajudar muito durante o ano. Atrás, também foi bom jogar com o Durval", ressaltou o zagueiro, que atuou durante 45 minutos no duelo da última quarta, quando Muricy aproveitou para promover vários testes no time santista.

Além de Neto, Guilherme Santos (ex-Figueirense), Cícero (ex-São Paulo), Renê Júnior (ex-Ponte Preta) e Montillo (Cruzeiro) foram reforços que estrearam com a camisa do Santos diante do Barueri, fato que atraiu a presença de um público considerado bom para um amistoso de pré-temporada.

"Foi bem legal ver quase 15 mil pessoas no Pacaembu e deu para sentir o calor da torcida. Contamos sempre com o apoio deles e vamos retribuir o carinho dentro de campo", completou Neto, que se destacou no Paulistão do ano passado com a camisa do Guarani, vice-campeão paulista ao ser derrotado na final justamente para o Santos.