Neto passará por cirurgia no joelho e continuará desfalcando Santos

SANTOS - O zagueiro Neto continuará desfalcando o Santos pelas próximas semanas. O jogador, que ainda não atuou neste Campeonato Brasileiro, será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quinta-feira em função de um quadro de sinovite persistente (inchaço no joelho) e seguirá afastado da equipe.

Neto vinha sentindo a lesão desde o fim do Campeonato Paulista, mas a comissão técnica tentou, em um primeiro momento, a recuperação sem cirurgia. No entanto, mesmo com o afastamento das atividades, o inchaço não diminuiu e os médicos do Santos acharam melhor realizar o procedimento.

A artroscopia é simples e Neto deverá ter alta ainda nesta quinta-feira, iniciando o trabalho de reabilitação logo na sequência. O Santos não confirmou, mas a expectativa é de que o jogador fique pelo menos mais quatro semanas afastado dos gramados.

Neto é mais um desfalque para o técnico interino Claudinei Oliveira armar a defesa do Santos. Edu Dracena, com tendinite no joelho direito, não enfrentará o Atlético-MG nesta quarta-feira. Com isso, o jovem Gustavo Henrique deve atuar como titular.