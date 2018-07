Neto projeta boa campanha do Atlético-PR no Brasileirão Em preparação para o Campeonato Brasileiro, após o fim do Estadual e a eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras, o elenco do Atlético Paranaense demonstrou estar confiante para a competição nacional. O goleiro Neto, por exemplo, assegurou nesta quinta-feira que a equipe fará uma boa campanha no Brasileirão.