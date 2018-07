Neto volta ao Atlético-PR empolgado com a seleção

"Experiência muito boa e um pedaço de sonho que se realizou. Mas passou e, enquanto durou, foi muito bom. Fica o gostinho de quero mais e espero retornar outras vezes", afirmou Neto, que ficou na reserva da seleção durante as vitórias sobre o Irã, por 3 a 0, em Abu Dabi, e sobre a Ucrânia, por 2 a 0, em Derby.

Em sua primeira convocação para a seleção, ele também contou que foi bem recebido pelo grupo. "Os atletas recebem você de uma maneira ótima, como se já pertencesse à seleção. Tratam você igual aos demais jogadores, sem diferença. Fiquei feliz por ter sido acolhido desta maneira", revelou o jovem goleiro.

Agora, passada a inesquecível primeira experiência na seleção, Neto volta a se concentrar no Atlético-PR. E, sem perder tempo, ele já retomou a rotina de treinamentos para poder entrar em campo no sábado, quando acontece o jogo contra o Goiás, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 30ª rodada do Brasileirão.