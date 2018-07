Netos de Pelé vão jogar na base do São Paulo Netos do Rei Pelé, os garotos Octavio Felinto Neto, de 12 anos, e Gabriel Arantes do Nascimento, de 10, vão jogar nas categorias de base do São Paulo. Eles se transferiram do Paraná, onde moram em Curitiba, para a capital paulista por intermédio do empresário Wagner Ribeiro.