Neuer pede que alemães 'não subestimem rivais' na Eurocopa

Atual campeã do mundo e classificada às oitavas de final da Eurocopa como líder do Grupo C, a Alemanha irá defender favoritismo neste domingo contra a Eslováquia, às 13 horas (de Brasília), em Lille, na França, na luta por uma vaga na fase seguinte da competição continental. Nesta sexta-feira, porém, o goleiro Manuel Neuer alertou que a sua seleção não pode se iludir com este fato e precisa provar em campo a sua superioridade.

"Não podemos subestimar nenhum rival. Já sabemos como joga a Eslováquia, pois a enfrentamos em Augsburgo, mas isso foi em um jogo amistoso com circunstâncias distintas das de agora. Estamos bem preparados e queremos decidir o jogo o mais rápido possível para avançar às quartas de final", afirmou o jogador, em entrevista coletiva em Évian-les-Bains, onde a equipe nacional está concentrada.

O alerta de Neuer não é para menos, já que a Alemanha foi derrotada pelos eslovacos por 3 a 1 em amistoso disputado no mês passado, em casa, em um jogo no qual saiu vencendo e depois tomou uma virada. Naquela ocasião, Neuer não estava no gol e seu substituto, Ter Stegen, acabou levando um frango na derrota alemã.

A Alemanha ainda não sofreu gols nesta Eurocopa, na qual acumula duas vitórias e um empate, e isso aconteceu também por causa de boas atuações de Neuer, principalmente na estreia diante da Ucrânia, batida por 2 a 0. "Seria importante seguir assim nas oitavas de final. Há muitas expectativas em relação ao nosso time e sabemos o que se espera de nós", destacou Neuer, que também ajudou os alemães a empatar por 0 a 0 com a Polônia, antes de ter pouquíssimo trabalho na vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte.