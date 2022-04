Neuer avalia confronto entre Alemanha e Espanha na Copa: 'Goleada não vai acontecer de novo'

O goleiro Manuel Neuer ainda não esqueceu da goleada arrasadora da Espanha sobre a Alemanha por 6 a 0 pela Liga das Nações, ainda em 2020. Os dois países foram sorteados juntos no Grupo E da Copa do Mundo do Catar, ao lado do Japão e do vencedor da repescagem entre Costa Rica e Nova Zelândia, e Neuer disse que o placar elástico não vai se repetir.

"Tenho lembranças negativas da Espanha, mas acho que isso não acontece conosco duas vezes", disse Neuer ao canal de televisão alemão ARD.

A campanha ruim na competição veio depois do fracasso na Copa do Mundo de 2018, quando foi eliminada na fase de grupos. Já na Eurocopa disputada no ano passado, caiu nas oitavas de final para a anfitriã Inglaterra por 2 a 0. A Federação Alemã decidiu então pela saída de Joachiw Low e acertou com Hansi Flick, que havia sido campeão alemão e europeu com o Bayern de Munique. Desde então, foram oito vitórias e um empate em nove partidas.

Flick destacou a qualidade dos adversários da Alemanha no Grupo E. “É um grupo interessante e não é fácil, não só por causa da Espanha. O Japão está sempre na Copa do Mundo, tem jogadores que jogam na Bundesliga e em outras ligas europeias e tem qualidade. Queríamos jogar um amistoso contra eles antes da Copa do Mundo, que obviamente não será disputado agora.”

O técnico Luis Enrique, da Espanha, demonstrou respeito pela seleção alemã e disse que conhece muito bem a tetracampeã mundial. "A Alemanha é uma potência. Ele tem um treinador top, mudou e melhorou. Mas somos a Espanha, também uma potência, e estamos em sétimo no ranking da Fifa."