Neuer deixa taxista furioso após recompensa 'pífia' por carteira perdida: 'Piada'

O goleiro Manuel Neuer se envolveu em uma polêmica nesta semana. O arqueiro do Bayern de Munique perdeu sua carteira, que foi encontrada pelo taxista Hazir S. O motorista dirigiu por aproximadamente 120 quilômetros para devolver o objeto perdido por Neuer, mas como recompensa recebeu apenas uma camisa autografada pelo jogador da seleção alemã, que foi acusado de avarento e mesquinho.

"Essa recompensa é uma piada. Tenho quatro filhos, não posso fazer nada com uma camisa", afirmou Hazir S. à Sky Germany. O taxista recepcionou em seu carro Neuer e um amigo do goleiro em um trajeto realizado pela região central de Munique. O goleiro esqueceu dentro do veículo sua carteira, com 800 euros (cerca de R$ 4,5 mil), além de dois cartões de crédito.

Leia Também Cristiano Ronaldo é recusado pelo Real Madrid e se vê obrigado a diminuir pedida salarial

Hazir conta que reconheceu Neuer, mas preferiu não tietá-lo durante a corrida. No fim de sua jornada diária, o taxista fez a limpeza habitual do veículo. Foi neste momento que se deparou com a carteira do goleiro e começou sua jornada a fim de fazer sua devolução.

Para encontrar Manuel Neuer, o taxista rodou a cidade. Passou pelo apartamento onde o buscou pela primeira vez, depois visitou o endereço que constava nos documentos e, por fim, conseguiu contatar o empresário do jogador, que pegou o telefone de contato do taxista. Pelo percurso de 120 quilômetros, o taxista poderia ter recebido 400 euros (R$ 2,25 mil).

De acordo com outros jornais da Alemanha, Neuer tem como salário anual aproximadamente 18 milhões de euros, valor que ultrapassa a marca dos R$ 100 milhões. Realizando amistosos de pré-temporada nos EUA, o Bayern de Munique enfrentou o DC United nesta quarta-feira e conseguiu ótima vitória por 6 a 2. Neuer foi titular. O próximo desafio é no sábado, às 20h, diante do Manchester United, no Wisconsin.