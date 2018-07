Neuer está fora pelo resto da temporada

BERLIM - O goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, perderá o que resta desta temporada por uma fratura no pé esquerdo sofrida na prorrogação da partida disputada contra o Real Madrid na terça-feira, 18. A disputa era válida pelo segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões e os bávaros perderam por 4 a 2 na capital espanhola, após derrota por 2 a 1 em seus domínios.

"Manuel Neuer se lesionou gravemente e fica fora por oito semanas", disse o presidente do Conselho Diretivo da equipe, Karlheinz Rummenigge. Neuer foi operado do mesmo pé antes da primeira partida contra o time espanhol. Nesta quarta, o arqueiro será examinado minuciosamente pelo departamento médico da equipe e então será decidido o tratamento ideal.

Segundo o jornal Bild, a lesão ocorreu imediatamente antes do terceiro gol do Real Madrid. Pelo reosto da temporada, Neuer será substituído por Sven Ullreich. Na seleção alemã, o suplente será Marc-André Ter Stegen, do Barcelona. / EFE