Neuer joga para mostrar ao mundo que está pronto para Copa

A seleção da Alemanha enfrenta a Áustria neste sábado em uma partida que os olhos estarão todos voltados para a atuação de Manuel Neuer. Será o último teste do experiente goleiro para mostrar que está recuperado de lesão no pé esquerdo e que Joachim Löw poderá contar com ele para a Copa do Mundo.

O técnico alemão deixou claro que vai esperar a partida deste sábado para definir se o goleiro de 32 anos ficará ou não na lista dos 23 que vão para a Rússia. “A decisão final será no domingo”, disse Löw, que mostrou otimismo com a possibilidade de contar com seu homem de confiança. “Por enquanto, tudo vai bem com Manuel”, disse.

Neuer sofreu a fratura em setembro e não joga uma partida oficial há oito meses. Na segunda-feira, ele participou por 30 minutos de um amistoso contra a seleção alemã sub-20, vencido pelo time principal por 7 a 1. A confiança na comissão técnica é muito grande na volta.

O preparador de goleiros da Alemanha, Andreas Köpke, acredita que Neuer está pronto. “Não vejo nada que o impeça de jogar a Copa. Ele precisa dessas partidas para estar 100% em forma e recuperar a confiança”, comentou o especialista.

Algo já definido por Löw quanto a Neuer é que, se ele for para a Copa, vai como titular. Caso seja vetado, o goleiro da Alemanha será Ter Stegen, do Barcelona. Trapp (PSG) e Leno (Bayer Leverkusen) são os outros da posição que fazem parte da lista dos 27 convocados.

Köpke acredita que não há a menor possibilidade de Ter Stegen ficar incomodado caso seja banco no Rússia. “Ele ganhou a Copa das Confederações no ano passado, teve uma super temporada com o Barcelona e, obviamente, gostaria de disputar o Mundial. Mas quando se trata de Manuel, é uma situação especial e ele (Ter Stegen) saberá lidar com isso perfeitamente”, afirmou o preparador de goleiros dos campeões do mundo.

A Alemanha só deverá enviar a lista dos 23 escolhidos para disputar a Copa na segunda-feira.

Depois do amistoso contra a Áustria, a campeã mundial ainda encara a Arábia Saudita, dia 8, em Leverkusen, antes de embarcar para o país-sede.