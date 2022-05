Neuer renova com Bayern de Munique até 2024 e entrará para o Top 10 em jogos pelo clube bávaro

O Bayern de Munique iniciou nesta segunda-feira a definição de seu elenco para a próxima rodada após frustrante eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões. Querendo voltar ao topo na Europa, o clube renovou contrato com o goleiro Manuel Neuer, de 36 anos, até junho de 2024. Desta maneira, o capitão bávaro entrará para o Top 10 do clube.

Com 472 partidas disputadas pelos alemães, o goleiro está no 11° lugar do ranking de jogadores que vestiram a camisa do Bayern na história. São somente 27 jogos atrás de Bastian Schweinsteiger. Jogando nesses próximos dois anos, ele alcançaria até as cinco primeiras posições. Klaus Augenthaler atuou 552 vezes e ocupa o 5º lugar na lista.

Quem mais vestiu a camisa do Bayern foi outro goleiro, o ídolo Sepp Maier, com 670 partidas disputas. Perto dele vem o agora CEO do clube e também ex-camisa 1, Oliver Kahn. "Estou muito feliz que meu caminho continue no FC Bayern. Teremos novamente uma equipe muito boa, com a qual podemos jogar por todos os títulos", afirmou Neuer. "Como goleiro, capitão e líder, quero ser um apoio e um fator decisivo em nossos grandes objetivos. Queremos estender nosso recorde no campeonato e voltar ao topo da Copa da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões", afirmou o experiente jogador de 36 anos e 21 conquistas pelo Bayern.

Decacampeão alemão, o Bayern fracassou nas últimas duas edições da Copa da Alemanha e caiu nas quartas da Liga dos Campeões desta temporada diante do Villarreal. Quer brigar pelo heptacampeonato europeu em 2022/23 e voltar a erguer a segunda mais importante taça do país.

"Manuel Neuer é um jogador que já garantiu seu lugar na história do FC Bayern. Estamos realmente ansiosos para os próximos anos com o melhor goleiro do mundo no gol da nossa equipe", festejou o acordo Herbert Hainer, presidente do Bayern.

"Manuel Neuer é o melhor goleiro do mundo e vem estabelecendo padrões internacionais há anos. É uma enorme conquista poder chamar a classe mundial de forma tão consistente durante um período de tempo tão longo. Estamos muito felizes por ter prorrogado seu contrato. Manuel é uma das figuras definidoras da história do FC Bayern", destacou o CEO Oliver Kahn.